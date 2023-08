36 ans de succès : le Futuroscope fête son 60 millionième visiteur

Voici le 60 millionième visiteur du Futuroscope. Adrien vient de Bretagne, avec sa compagne et leurs enfants. "C'est la première fois que je les emmène dans un grand parc", assure-t-il. Mais le chanceux du jour, c'est bien lui. "Il n'y aura pas de file d'attente pour eux. Évidemment, on va les inviter au repas", explique le directeur. En été, 10.000 à 15.000 personnes par jour se pressent dans les attractions du parc de Poitiers, prêtes à embarquer dans un voyage dans le temps disjoncté ou à s'envoler dans un extraordinaire tour du monde. Depuis 36 ans, le parc de la Vienne promet d'apprendre en s'amusant. Son ouverture en 1987 est un pari audacieux. C'est le premier parc d'attraction construit dans l'Hexagone, dans un département essentiellement rural. Il joue la carte des technologies du futur. Un virage payant, avec deux millions d'entrées prévues cette année. Parmi les 45 attractions, certaines proposent des sensations fortes, avec par exemple, les aventures d'un chasseur de tornade. Prochain objectif, inciter les familles à rester plusieurs jours. Plus de 300 millions d'euros d'investissements sont prévus sur dix ans, avec dès l'an prochain, l'ouverture d'un parc aquatique, qui se veut, bien sûr, futuriste. TF1 | Reportage C. Madronet, A. François-Poncet