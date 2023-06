60 millions d’euros de travaux et toujours pas de route

Ils marchent tous contre une décision jugée absurde. Un millier de personnes se sont retrouvées samedi sur un chantier à l'arrêt, bloqué par la Justice. Tout s'est arrêté le 12 mai dernier, après trois ans de travaux et à quelques mois seulement de son inauguration. Un projet à l'arrêt et une facture qui grimpe avec les pénalités de retard. Le tribunal administratif de Strasbourg oblige l'État à revoir sa copie, la déclaration d'utilité publique avait pourtant été validée. Et voilà pourquoi le contournement est nécessaire, un trafic très dense, 20 000 véhicules par jour. Pour les riverains, il faudra encore attendre. Le bout du tunnel était si proche, mais les recours déposés en 2020 ont finalement abouti. Le rythme de la Justice n'est pas celui des constructeurs. Échaudé, le maire de Châtenois (Bas-Rhin), Luc Adoneth, fait une proposition pour que cela ne se reproduise plus. Il faut légiférer, un chantier commencé devra aboutir. L'État va faire appel. Tout le monde ici espère qu'il sera entendu et qu'on n'aura pas dépensé 60 millions d'euros pour un chantier fantôme. TF1 | Reportage J. Rieg-Boivin, É. Schings