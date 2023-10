"Il faudrait que ça s'arrête" : après sept fausses alertes à la bombe en huit jours, le ras-le-bol à Versailles

Il est à peine midi dimanche 22 octobre quand le château de Versailles est évacué. C'est la septième fois en une semaine que cette mesure de précaution a été mise en œuvre, et ce presque toujours à la même heure. Deux heures après cette nouvelle fausse alerte à la bombe, le château et son domaine ont pu ouvrir à nouveau leurs portes, mais pour certains touristes, le mal semble fait. "Nous sommes très déçus, on tenait vraiment à visiter le château. Et maintenant, nous n'avons plus le temps de revenir un autre jour", déplore dans la vidéo en tête de cet article, une Australienne. "On a entendu les alarmes sonnées et on a vu des policiers et des militaires arrivés. Quelqu'un a dit qu'il y a une menace. Ils ont commencé à évacuer et à verrouiller les portes", décrit à son tour un couple de New-yorkais à la sortie du château.