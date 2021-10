70 ans de Jean-Jacques Goldman : rencontre avec ses fans

Jean-Jacques Goldman reste l'une des personnalités préférées des Français. Ultra-discret, il fête ce lundi ses 70 ans. Pourtant, l'artiste est presque partout grâce à ses tubes inoubliables. Le chanteur a vendu plus de trente millions de disques. À Argenteuil (Val-d'Oise), nous avons réuni quelques fans, rassemblés dans un groupe sur Internet. C'est un club de 38 000 personnes. Ses membres collectionnent tout. Aujourd'hui, plusieurs livres sortent pour raconter sa carrière, stoppée il y a 21 ans. Une frustration pour ses admirateurs. "La première fois, j'avais six ans. J'étais devant ma télévision et ça a été le coup de foudre musical. J'ai tout voulu faire comme lui" ; "Je suis un amoureux de l'œuvre de Jean-Jacques Goldman. Ça a commencé très tôt" ; "Au niveau de la rythmique, quand on veut faire la fête et quand on met Goldman, on va s'éclater", ont affirmé les fans. "Merci Jean-Jacques", ont-ils crié en cœur. Une ambiance joyeuse règne pour les 70 ans de l'artiste.