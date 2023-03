711 jours après, Olivier Dubois retrouve ses proches

Il apparaît seul, en bonne forme, avec pour unique bagage son sac en bandoulière. Sa démarche est décontractée. Après 711 jours de captivité, Olivier Dubois peut enfin serrer sa sœur et son père dans ses bras. Sur le tarmac de la base aérienne de Villacoublay, le journaliste français, ancien otage, est accueilli par ses proches, le président de la République, des confrères et des amis émus de le revoir enfin. Olivier Dubois était détenu depuis presque deux ans dans le désert du Sahel, au Mali, par un groupe terroriste affilié à Al-Qaïda. Mais lundi soir, il a quitté le Mali pour le Niger avec un autre otage américain. Les conditions de leur libération restent encore secrètes. Anne-Fleur Lespiaut, une consœur et amie, a pu partager hier soir un dîner avec lui à l’ambassade de France, au Niger. L’ex-otage, ému, est resté discret sur ses conditions de détention, mais s’est livré à quelques confidences. Elle nous raconte. Le retour d’Olivier Dubois marque la fin d’un combat et d’une mobilisation qui ont duré près de deux ans. TF1 | Reportage I. Bornacin, A. Bourdarias, P. Marcellin