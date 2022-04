74 ans après sa médaille olympique, Charles Coste a enfin reçu sa Légion d’honneur

Charles Coste a attendu ce moment toute sa vie ou presque. Une émotion intense, comparable à son titre olympique en cyclisme il y a 74 ans, qu'il partage d'abord avec ses équipiers aujourd'hui disparus. "J'ai beaucoup d'émotions. Je suis terriblement surpris qu'il y ait autant de monde autour de moi", affirme-t-il. Et notamment, Tony Estanguet que Charles Coste a choisi lui-même pour recevoir sa Légion d'honneur. "Si j'avais su que le vélo gardait la forme comme ça, je n'aurais pas fait du canoë-kayak", affirme Tony Estanguet, président du comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Il y a quelques jours, il nous avait reçus chez lui. Il nous montre toutes ses médailles. Et d'abord la plus belle, l'or olympique des jeux de Londres en 1948. Puis avec Yvette, sa femme depuis 58 ans, il a rouvert le livre de sa vie, parsemé d'anecdotes pas toujours sportives. Le seul sportif placé ici entre deux acteurs, notamment la star Montgomery Clift à droite de l'image. Mais ses plus grands souvenirs le ramènent au vélo. Les anecdotes ont traversé le siècle. Et mardi à 98 ans, Charles Coste a pu enfin savourer cet honneur, qui lui tenait tant à cœur. TF1 | Reportage D. Piereschi, F. Le Goïc