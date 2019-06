75 ans du D-Day : la chanson d'un vétéran cartonne au Royaume-Uni

C'est sans doute la chanson la plus vendue et la plus téléchargée du moment au Royaume-Uni. "The Shores of Normandy" est interprétée par un vétéran britannique de 90 ans. Jim Radford fut le plus jeune soldat engagé le 6 juin 1944. A l'époque, il n'avait que quinze ans. Dans cette chanson, il évoque les souvenirs de ce jour sanglant. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 05/06/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 5 juin 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.