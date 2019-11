75 ans de la libération de Strasbourg : Evelyn Fantou y a rencontré son âme-sœur

L'histoire se passe durant la libération de Strasbourg, en 1944. À cette époque, Evelyn Fantou, la grand-mère de Romain Goichon, n'avait que 21 ans. La joie qu'elle a éprouvée durant la libération de Paris n'a pas perdu une once de vivacité. Une époque qui lui rappelle également sa rencontre avec Robert Fantou. Une histoire passionnante, mais dont le premier contact n'était pas porteur de promesses. Et pourtant, il s'en suivit une union qui durera 70 ans jusqu'à la disparition de Robert Fantou en 2016. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 22/11/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 22 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.