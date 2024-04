750 euros d'amende : la laisse obligatoire en forêt

Quand vous entrez en forêt avec votre chien, ce geste est désormais obligatoire, au risque d'être en infraction. La règle est un peu compliquée, elle ne s'applique que pendant deux mois et demi, et uniquement sur les sentiers en forêt. Mais il est difficile pour un chien de faire la distinction entre un petit chemin et une allée forestière. Cette loi, souvent méconnue, date de 1955. L'objectif est de protéger les animaux qui vivent près du sol, comme les oiseaux. Selon les gardes-forestiers, quand les chiens sortent du sentier, ils représentent une menace pour les animaux sauvages, notamment en période de reproduction. Les agents de l'ONF feront d'abord de la pédagogie, mais l'amende pourra ensuite s'élever à 750 euros. Sylvie, elle, s'est adaptée. Elle vient de fabriquer une laisse pour ses deux cockers. Les chiens ne peuvent pas non plus divaguer dans les prés, les vergers, et au bord des cours d'eau. TF1 | Reportage M. Chaize, F. Marchand, R. Ribeiro