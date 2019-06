75ème anniversaire du D-Day : quand des collégiens rencontrent un vétéran de la Seconde Guerre mondiale

Il y a de cela 75 ans, en 1944, 150 000 soldats alliés ont débarqué en Normandie. On ne compte plus beaucoup de survivants aujourd'hui. Ceux qui restent détiennent des trésors historiques inestimables qui ne s'apprennent ni sur les bancs de l'école ni dans les livres d'histoire. Raison pour laquelle des collégiens d'André Miclot, à Port-Bail-sur-Mer, ont tenu à rencontrer et échanger avec George Shenkle, un héros de la Seconde Guerre mondiale. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 05/06/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 5 juin 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.