75ème anniversaire du D-Day : les derniers préparatifs

C'est la dernière ligne droite avant la cérémonie du 75ème anniversaire du Débarquement. En Normandie, c'est déjà l'effervescence sur le camp Geronimo. Près de 250 collectionneurs passionnés y sont venus avec leurs collections, notamment des chars d'époque et autres objets authentiques. Ils ont même planté leurs tentes sur place pour y vivre comme il y a 75 ans. Les visiteurs y sont attendus dans une ambiance chaleureuse et de recueillement. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 05/06/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1.