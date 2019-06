Commémorations du D-Day : Emmanuel Macron et Donald Trump vont s'entretenir

La patrouille du pays survole ce 6 juin 2019 après-midi les couples présidentiels américains et français. Ces derniers ont pu également découvrir la table d'orientation, qui présente les manœuvres opérées par les forces armées lors du Débarquement sur la côte normande. Puis, Melania Trump a déposé des fleurs sur la tombe d'un soldat, durant une brève visite du cimetière américain de Colleville-sur-Mer. Les deux chefs d'Etat ont ensuite salué la foule avant de partir pour un déjeuner en tête-à-tête à la préfecture de Caen. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 06/06/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 6 juin 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.