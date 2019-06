75e anniversaire du D-Day : les images d'archives du Débarquement en Normandie

Le devoir de mémoire devient des événements passés avec des archives sur le débarquement des soldats américains sur les plages de Normandie. Au petit jour, l'arrivée des troupes alliées devant Colleville-sur-Mer figure parmi les premières images du D-Day. Suite aux tirs des Allemands, ces soldats américains sont coincés sur un bout de plage et se sont abrités derrière une falaise de sept ou huit mètres. Ils ont subi de lourdes pertes. Ce film a été tourné par le sergent Taylor, caméraman pour l'armée américaine. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 06/06/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 6 juin 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.