75ème anniversaire du D-Day : les plus fortes images de la cérémonie

Des cérémonies officielles ont marqué le 75ème anniversaire du débarquement de Normandie. À Ver-sur-Mer, Emmanuel Macron a posé avec Theresa May la première pierre d'un Mémorial britannique que l'histoire a oublié d'ériger. Le chef de l'Etat et la première dame ont ensuite été accueillis par le couple Trump, sur les 70 hectares où reposent près de 9 400 soldats américains tombés lors du Débarquement.