75ème anniversaire du D-Day : les vétérans racontent leurs souvenirs de la nuit du 5 au 6 juin 1944

Quatre vétérans du Débarquement de Normandie racontent leurs souvenirs de la nuit du 5 au 6 juin 1944. Ceux-ci avaient entre 19 ans et dix ans à l'époque et habitaient à Sainte-Mère-Église ou dans les villages voisins. Ils relatent chacun les événements de cette fameuse nuit qui a marqué l'histoire du monde. Découvrez leurs récits en images.