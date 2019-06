Commémorations du D-Day : des visiteurs repartent avec des "reliques"

Pour rendre hommage à ceux qui ont débarqué en Normandie, il a 75 ans, la plupart des visiteurs repartent avec des petits souvenirs. En effet, ce n'est pas ce qui manque à Pegasus Bridge en ces jours de commémoration. Les visiteurs se pressent pour se procurer des reliques qui évoquent ces terres héroïques. À l'exemple des casquettes et des tee-shirts. La division aéroportée qui libéra la ville a également été mise à l'honneur. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 06/06/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 6 juin 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.