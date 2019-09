75ème anniversaire de la libération de la Lorraine : les cérémonies ont débuté

La commémoration et la célébration des 75 ans de la libération de la Lorraine ont débuté. Direction, la forêt de Parroy. En effet, c'est un lieu symbolique où les soldats américains et allemands se sont battus sans relâche pendant deux semaines. Au total, la libération de la Lorraine a duré environ sept mois, ce qui sera également le cas de cette commémoration. Celle-ci ne prendra fin qu'au mois de mars 2020. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 16/09/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 16 septembre 2019 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.