80 ans après, la lettre d'un soldat français remise à sa famille

C'est une histoire insolite qu'a vécu un couple de Belges. Ils ont retrouvé une lettre qui date de 1943, écrite par un jeune soldat français prisonnier des Allemands. Celle-ci est adressée à sa famille. Cette dernière l'a retrouvée 80 ans plus tard. Ils attendaient cette rencontre avec impatience. Mondy va enfin rendre à Chantal cette lettre qui appartient à sa famille. Une histoire qui a surpris tout le monde. Il y a quelques semaines, Chris et Mondy retrouvent dans leurs affaires, chez eux en Belgique, une vieille lettre. En réalité, elle avait été envoyée depuis l'Allemagne vers l'Hexagone par l'oncle de Chantal en 1943. L'auteur s'appelait Louis Allard. La lettre est destinée à ses proches. Elle est probablement arrivée jusqu'à sa destination à Armentières. Mais après, beaucoup de questions restent sans réponse. Comment s'est-elle retrouvée 80 ans plus tard en Belgique chez ce couple de magiciens ? En tout cas, Chantal va maintenant pouvoir la ranger parmi tous les autres souvenirs. Des médailles, des lettres, qui ont appartenu à ses parents ou ses grands-parents. TF1 | Reportage V. Lamhaut, C. Yzerman