80 ans de l'appel du 18 juin : cérémonies de commémoration à Paris avec Emmanuel Macron

Ce jeudi matin, Emmanuel Macron était au Musée de la Libération aux Invalides, puis au Mont Valérien pour des cérémonies de commémoration de l'appel du 18 juin. Comme il y a 80 ans, les mots du général de Gaulle ont raisonné en cette date symbolique. Pour marquer l'événement, la patrouille française et celle des Britanniques ont survolé Paris côte à côte. Le président de la République se rendra ensuite à Londres cet après-midi pour remettre la Légion d'honneur à la capitale anglaise.