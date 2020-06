80 ans de l'appel du 18 juin : une commémoration sobre et solennelle à Colombey-les-Deux-Églises

À Colombey-les-Deux-Églises, l'appel de Charles de Gaulle à la France libre a été lu par une jeune fille de la région. En ce 18 juin, la commune honore son général. Ce matin, ce fut le silence au pied de sa tombe. Au lieu d'une grande célébration, on a assisté à une cérémonie au format restreint sur place. Un hommage à la hauteur du grand homme se fera le 9 novembre, sans restrictions sanitaires, à l'occasion du 50ème anniversaire de sa mort. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 18/06/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 18 juin 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.