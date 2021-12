80 ans de l’attaque de Pearl Harbor : une Normande aux côtés des vétérans américains

A chaque fois qu'elle revient à Utah Beach, Valérie est submergée par l'émotion. Ce mardi, elle pense en particulier à deux vétérans américains qu'elle a bien connus. A travers son association, elle finance et organise le retour des vétérans en Normandie. Et pour ceux qui n'ont pas encore pu faire ce pèlerinage, elle leur apporte aux États-Unis un peu de cette tâche française. C'est un petit souvenir très spécial. Le destinataire est un vétéran de 96 ans. Valérie doit le rencontrer à Hawaï pour les 80 ans de l'attaque japonaise sur la base américaine de Pearl Harbor. Dans sa maison, véritable petite ambassade des États-Unis en plein cœur de la Normandie, elle organise son voyage avec les autres membres de son association. Avec son mari et ses enfants, Véronique a écrit des messages pour chacun de ces hommes et ces femmes. En tout, un peu plus de 350 lettres et des souvenirs made in Normandie ont été récoltés pour remercier ces vétérans. Pour les membres de cette association, l'objectif, c'est aussi de perpétuer le souvenir de ces derniers auprès des jeunes. TF1 | Reportage A. Basar, X. Boucher