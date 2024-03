80 ans du Débarquement : déjà les grandes manœuvres

Les cartons s'entassent. Dans sa boutique, Sylvie Louvet a prévu large, deux à trois fois plus de marchandises que d'habitude. Elle nous confie : "c'est une grosse année pour nous. On espère avoir pris assez de marchandises". À quelques mètres de là, un musée est encore dans les travaux. Pour être prêt dans moins de trois mois, il a fallu un an de travaux, deux nouveaux bâtiments ont été construits et le parc a été totalement refaçonné. Cette année, plus de six millions de visiteurs sont espérés dans la région. Certains n'ont pas attendu le mois de juin. Soixante kilomètres plus loin, à Arromanches-les-Bains (Calvados), une partie du front des mers est encore en chantier. Le musée a été rasé et reconstruit, les aménagements autours refaits à neuf. Ces travaux ont coûté quinze millions d'euros, un investissement nécessaire pour le maire. Après deux ans de travaux, cette commune de 500 habitants sera prête à recevoir plus d'un million de touristes cette année. TF1 | Reportage G. Thorel, A. Santos