80 arrestations : coup de filet anti-pédophile dans 53 départements

Ils avaient en leur possession des dizaines de milliers de photos et de vidéos. Cette semaine, policiers et gendarmes ont réalisé un vaste coup de filet dans les réseaux pédocriminels. Quatre-vingts hommes qui ont été interpellés, tous ont reconnu les faits qui leur sont reprochés. Parmi les profils les plus inquiétants, un professeur des écoles déjà condamné pour agressions sexuelles sur une ancienne élève. Sur ses disques durs, les enquêteurs découvrent des images d’enfants qu’il a pu côtoyer au travail. Il y a aussi un ambulancier soupçonné d’avoir agressé de jeunes patients endormis, alors qu’il les transportait. Parmi la liste également, un surveillant dans un foyer d’enfants handicapés, déjà condamné pour agressions sexuelles sur mineur. Il avait changé d’identité pour contourner l’interdiction de travailler au contact d’enfants. Cette vague d’interpellations a été réalisée simultanément dans 53 départements français. Cinquante-et-un mises en cause ont d’ores et déjà été présentées à la justice. Treize d’entre eux ont été placés en détention provisoire. TF1 | Reportage B. Guénais, R. Maillochon