80 km/h sur les routes : le bilan deux ans après

Cela fait deux ans, jour pour jour, que la fameuse baisse à 80 km/h sur les routes a été lancée. Après cette période d'essai, la sécurité routière estime ne pas être en mesure de fournir un bilan sur les zones ciblées par cette limitation. En cause, des conditions inappropriées pour évaluer son efficacité comme la détérioration des radars, le mouvement des gilets jaunes, les grèves et le confinement. Depuis cette période, une quarantaine de départements sont revenus finalement aux 90 km/h.