80 ou 90 km/h : la justice s’en mêle encore

Il y a ceux qui connaissent parfaitement la limitation et ceux qui n'y comprennent plus rien à force de changements. Et ce flou n'est pas près de se dissiper. En Corrèze, les 2 008 arrêtés autorisant le passage aux 90 km/h depuis 2020 ont tous été annulés mardi par le tribunal administratif de Limoges avec un retour possible à 80 km/h. La décision concerne l'ensemble du réseau départemental, soit plus de 4 000 kilomètres de route. Habitués aux 90 km/h, certains automobilistes craignent une nouvelle fois d'en faire les frais. En janvier 2020, le président de la Corrèze avait planté symboliquement un panneau routier pour mettre un terme aux 80 km/h. Pour rester à 90 km/h, la justice lui demande aujourd'hui de motiver plus précisément chacun de ses arrêtés. Le département de la Corrèze a jusqu'au 1er janvier prochain pour se conformer, mais la Ligue contre la violence routière à l'origine de cette action n'exclue pas de nouveaux recours. Ces 10 km/h qui font la différence et dont les automobilistes n'ont pas fini d'entendre parler. TF1 | Reportage C. Parédès, E. Sarre