80 ou 90 km/h : le Calvados change de vitesse pour la quatrième fois

Des panneaux de limitation de vitesse à 90km/h n'ont pas attendu bien longtemps pour retrouver leur place. Sur une route d'Éterville (Calvados), la limitation de vitesse ne cesse de changer. "Il faut s’adapter, pas le choix" disent les automobilistes. Au total, 28 routes sont concernées, soit près de 400 kilomètres. À l’origine, le département avait décidé de passer au 90km/h, mais cette décision avait été invalidée par le tribunal. Depuis, de nouveaux arrêtés ont été pris. À chaque changement, c’est l’installation et le retrait de 500 panneaux de signalisation. En moyenne, rouler à 90 plutôt qu’à 80km/h, fait gagner seulement quelques seconde sur son trajet. Pour Vincent Vaysette, président de la Ligue contre les violences routières, rouler plus vite, c’est plus d’accidents et de pollution. L’association d’automobilistes ne compte pas baisser le bras, elle a prévu de déposer un nouveau recours pour revenir aux 80km/h. Décidément, c’est une histoire sans fin. TF1 | reportage M. Stiti, A. Coulon