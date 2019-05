80km/h : Edouard Philippe est prêt à laisser le volant aux départements

C'est un pas de plus vers l'assouplissement de la limitation à 80km/h sur les routes secondaires. Edouard Philippe s'est dit prêt, ce 16 mai 2019, à laisser aux présidents des conseils départementaux la capacité de déroger à la mesure. À Lille, les habitants et les automobilistes voient d'un bon œil ce nouveau dispositif. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 16/05/2019 présenté par Jacques Legros. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 16 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.