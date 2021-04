9 000 bouteilles de rosé à écouler sur Internet : le défi des sœurs de l'Abbaye de Jouques

Mères Marie Jean Bosco et Clémence sont seules pour entretenir leurs huit hectares de vigne. Une sacrée tâche au quotidien. Alors que la vigne est une de leurs principales ressources financières, elles ont bien du mal à vivre du fruit de leur travail depuis un an. Avec la fermeture des magasins dans lesquels elles écoulaient leurs vins, l'annulation des salons et des marchés, il a fallu trouver une solution. Alors entre deux prières, elles ont fait une vidéo pour faire parler de leurs vins sur Internet. Derrière la caméra, mère Armelle a mis du cœur à l'ouvrage. Pour cause, les moniales ont des milliers de bouteilles à écouler. Elles ont donc lancé une campagne de vente sur Internet avec l'aide de Côme Besse, fondateur de Divine Box. Quelques minutes à peine après la mise en ligne du site, 648 bouteilles ont déjà été écoulées. Pour dix euros environ, Exsulta, qui veut dire "la joie", possède une note d'agrumes et reste assez longtemps en bouche. Un nectar divin à consommer avec modération, bien sûr !