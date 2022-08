9 000 cartes bancaires confisquées en juillet

Au retour des vacances, c'est l'heure des courses de la rentrée. C'est un retour à la réalité souvent difficile d'autant plus avec la hausse actuelle des prix. "Ça va être un petit peu compliqué, (...) les courses ont augmenté, tout a augmenté", confie une passante. Alimentaires, énergies, tous les postes de dépenses ont augmenté et avec eux, les difficultés financières pour beaucoup de Français. Le mois dernier, 9 000 cartes bancaires ont été retirées, soit 28% de plus en un an. Il suffit parfois d'une dépense inattendue ou d'un retard de paiement, et l'engrenage du surendettement s'enclenche. Des solutions existent pour les comptes dans le rouge. D'abord, il faut revoir son budget en supprimant par exemple les petits abonnements en cours qui ne servent plus. Si vous avez souscrit à un crédit immobilier depuis plus d'un an, vous pouvez aussi demander une modulation de votre prêt. Pour ceux qui ont plusieurs crédits en cours, il est également possible de les rassembler en un seul. L'autre solution est de changer d'assurance emprunteur. TF1 | Reportage L. Kebdani, J. Clouzeau, A. Fourcade