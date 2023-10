90 ans d’Air France : un voyage dans le temps

Depuis 90 ans, à chaque fois qu'un avion de la compagnie décolle, c'est comme un bout de France qui s'envole. Un art de vivre à la française dans les airs, voilà ce qu'Air France a toujours voulu vendre à ses clients. Pour s'en rendre compte, il faut se plonger dans les archives de la compagnie. Toutes les reliques de l'entreprise sont rassemblées ici. On y trouve par exemple la toute première affiche, la vaisselle du Concorde, mais surtout, les fameuses uniformes des hôtesses, dont voici les tout premiers. Très vite, la compagnie devient l'une des plus importantes au monde. Désormais, Air France vend la France, et pour ça, il faut s'associer avec les plus grands. Dior, mais aussi Balenciaga ou Nina Ricci, tous les grands couturiers se bousculent pour habiller les hôtesses françaises. Air France cultive ainsi son image haut de gamme auprès d'une clientèle aisée. Plusieurs décennies plus tard, les paillettes, la vitesse et le confort des passagers ne sont plus les seules priorités. Le transport aérien est responsable de 2% des émissions de gaz à effet de serre. La compagnie s'est engagée à réduire les siennes de 30% d'ici 2030. TF1 | Reportage P. Corrieu, P. Marcellin