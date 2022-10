À 104 ans, elle était la doyenne des bistrotiers

Les volets du bistrot vont rester fermés ce mardi et c'est la première fois en 90 ans. Tous les matins, Marie-Lou les ouvrait dans son bistrot. Elle a commencé à servir ici à quatorze ans et jusqu'à quasiment son dernier souffle, à 104 ans. Avec sa disparition ce matin, les villageois sont très émus. La première fois qu'on a rencontré Marie-Lou, c'était pour ses 100 ans. On a beaucoup ri. Une petite fête était organisée, l'occasion pour elle de nous montrer qu'elle pouvait encore mettre la jambe sur la table. Alors ce matin, beaucoup nous parlent de sa personnalité. Elle avait un sacré tempérament. "C'était une femme vivante, qu'elle n'avait pas peur de dire ce qu'elle pensait, que ça plaise ou non", lance une habitante. En 2021, nous étions retournés la voir pour prendre de ses nouvelles. Et cette fois-ci, elle nous avait donné ses secrets de jouvence. Marie-Lou a passé 90 ans à servir dans son bistrot et elle nous a laissé un conseil : "La vie est trop courte pour se faire des soucis". TF1 | Reportage S. Hembert, T. Joire