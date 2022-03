A 11 ans, il parcourt 1 000 kilomètres pour fuir la guerre en Ukraine

Il est arrivé tout seul au poste-frontière slovaque : un garçon de onze ans, bien emmitouflé et un sourire sur son visage, avec un petit sac à dos, son passeport et un numéro de téléphone écrit sur sa main. On ne connaît même pas son nom. Par contre, on sait que sa mère l'a déposé dans un train. Il a parcouru plus de 1 000 kilomètres, entre Zaporijie et la frontière slovaque. Ses parents ont dû rester en Ukraine pour s'occuper d'une mère handicapée. Des proches du petit garçon sont venus à la frontière le chercher pour l'emmener loin de la guerre, à Bratislava. Il suffit parfois de quelques mots et de quelques gestes pour oublier, le temps d'un instant, la guerre et les bombardements. Un baiser, un bouquet de fleurs et un hymne... dans un endroit improbable au bord d'une route, ces deux combattants ont décidé de se marier pour conjurer le sort peut-être et sans doute croire à un avenir meilleur. Le maire de Kiev est venu saluer le couple. Les jeunes mariés sont aussitôt partis en position sur leur poste de contrôle, à l'entrée de Kiev, la capitale. TF1 | Reportage L. Hauben