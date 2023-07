A 14 ans, il nous fait fondre avec ses glaces

La grasse matinée, Maël ne connaît pas vraiment. Tous les week-ends, il se lève aux aurores pour vendre ses propres glaces sur les marchés. Glacier, à seulement quatorze ans. À peine rentré du collège, c'est souvent le même rituel. Maël commence une deuxième journée dans la ferme familiale. "Mes parents faisaient faire des glaces par un artisan glacier avant, et l'artisan glacier, il a arrêté, et du coup, j'ai voulu prendre la relève. J'ai juste à installer de quoi faire des glaces et puis ensuite me lancer.", confie-t-il. Une immense fierté pour son papa qui le voit se retrousser les manches depuis tout-petit. Depuis trois ans, sous les hangars de la ferme, le jeune garçon a son laboratoire et tout le matériel du parfait glacier. "Aujourd'hui, je vais faire de la glace nature. Ensuite, je vais enchaîner par la glace caramel au beurre salé (...) Quand ça sort, c'est comme une glace à l'italienne, c'est onctueux !", révèle Maël. De quoi faire fondre de bonheur les clients sur le marché : "c'est d'enfer, j'adore" ; "j'ai du mal à me concentrer, c'est tellement bon". Maël espère un jour obtenir son diplôme d'artisan glacier. Mais d'abord, souhaitons-lui bon courage pour le brevet des collèges. TF1 | Reportage C. Ebrel, A. Janssens