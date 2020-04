À 14 ans, Roméo fabrique des masques pour les soignants avec son imprimante 3D

L'esprit de solidarité anime tous ceux qui fabriquent chez eux des masques pour les soignants. Parmi eux, Roméo, un adolescent de 14 ans. Avec son imprimante 3D, il a fabriqué des centaines de masques à visière pour l'hôpital proche de chez lui. Il est ainsi devenu le patron d'une petite entreprise familiale. Il gère la fabrication et ses parents s'occupent de la distribution dans leur quartier. Leur objectif est également de convaincre ceux qui disposent de matériel de le mettre à contribution.