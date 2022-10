À 16 ans, déjà patron de son épicerie

Comme un poisson dans l’eau, derrière ses aires de patron et son tablier, le nouvel épicier du coin s’appelle Giovanni. Un jeune passionné que les habitants du village ont vu grandir. Pas de doute, il a trouvé sa place. Ici, c’est lui qui conseille et accompagne ses aînés. Voilà qui est bien engagé. Après une semaine à la tête de la boutique, l’enfant du village ne se voit pas ailleurs. Si les copains préfèrent poursuivre leurs études ou travailler pour quelqu’un d’autre, pas question pour ce fils de commerçant qui vient de terminer son CAP Vente. Entre deux clients, sa grand-mère, lui rend visite. Comme la famille n’est jamais très loin, c’est sa sœur qui lui apporte un repas tout chaud. Avec une ouverture en continu, impossible pour le jeune habitant de Saint-Séverin de prendre une réelle pause. Pour lui, ce sera un déjeuner debout. Même soutien pour les papiers, il suffit de marcher un peu pour trouver de l’aide. C'est à quelques mètres, dans le restaurant d'à côté auprès de son père. TF1 | Reportage S. Petit, C. Devaux