A 17 ans, elle remporte le titre de meilleure apprentie bouchère de France

Romane Satre n'a que 17 ans, mais le rosbif ou le gigot d'agneau n'ont plus aucun secret pour elle. A Bas-en-Basset (Haute-Loire), petit village de 4 000 habitants, la nouvelle s'est répandue très vite. L'adolescente vient de remporter le titre de Meilleure apprentie bouchère de France. Elle s'est distinguée parmi 800 candidats au niveau national. "Je pense qu'à son âge, elle a de quoi être fière", lance une cliente. "Ça fait toujours plaisir de voir des jeunes qui s'investissent dans un métier qui n'est pas simple", rajoute une autre. Soutenue par son maître d'apprentissage, Romane ne recule devant rien, même s'il faut désosser des cuisses de bœuf de 60 kilos. "Elle est rigoureuse. On peut lui faire faire tout", confie Antoine Limousin, maître d'apprentissage. A la maison, sa maman, Sandrine, arbore fièrement le trophée et la médaille de sa fille. Elle n'arrive toujours pas à réaliser. "C'est une sacrée émotion. On ne trouve même pas les mots", se réjouit-elle. Dans deux ans, Romane aimerait à nouveau se présenter au concours dans la catégorie charcutier-traiteur. TF1 | Reportage C. Blampain, B. Gereys