À 18 ans, il ouvre sa boulangerie

À chaque sortie du four, son plus grand plaisir, c'est de découvrir un pain qu'il sera fier de présenter. Il fait encore nuit, Enzo Hérenger, boulanger, enchaîne les fournées. Et ne vous y trompez pas, ce jeune homme de 18 ans pourrait encore être apprenti, mais non, c'est lui le patron. Et pour le jour d'ouverture de sa boulangerie, il a commencé très tôt. "Je suis arrivé ici, à deux heures, avec l'équipe. On a tout mis en place pour l'ouverture, ce matin", nous affirme-t-il. Enzo est très motivé et très fatigué aussi, presque trois jours sans dormir. Heureusement, pour démarrer cette aventure, il est bien accompagné. À 18 ans à peine, Enzo est le plus jeune patron boulanger du pays, à bonne école, avec son papa, boulanger lui aussi. Six heures, premier lever de rideau, premiers clients qui découvrent les croissants, les chocolatines, les pains bios aux farines locales et un patron, tout jeune. Ce matin-là, le monde était au rendez-vous, plein de curiosité pour ce tout jeune boulanger et surtout plein d'encouragements. TF1 | Reportage P. Michel, F. Guinle