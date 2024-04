À 19 ans, elle veut changer l'image de la boucherie

Ce matin-là, Léna Perrin-Manginois termine la préparation de ses pâtés lorrains. Trois heures à préparer la farce et la pâte, mais toujours un plaisir de partager. Qu'elle soit en train de désosser une côte d'agneau ou de préparer un boudin, Léna, 19 ans, veut montrer les coulisses de son métier de bouchère charcutière traiteur, et ça marche avec plus de 100 000 abonnés sur TikTok. Cette passion pour choisir, travailler et cuisiner la viande, a conduit Léna, il y a un mois, au titre de "Meilleure apprentie de France". Dans sa petite boucherie charcuterie de quartier, son patron et maître d'apprentissage n'est pas étonné, tout comme ses clients. Pour Léna, cette récompense, c'est aussi une réponse à tous ceux qui voulaient la dissuader à seize ans de se lancer dans ce métier. Elle ne devrait pas avoir de souci pour obtenir son CAP dans quelques semaines, et ce ne sont pas les propositions qui manquent en boucherie, charcuterie ou traiteur, pour que Léna puisse continuer à partager sa passion. TF1 | Reportage V. Dietsch, V. Ruckly