A 20 ans, elle veut devenir meilleure bergère de France

Il y a encore six mois, Marie, originaire de région parisienne, quittait les bancs de sa fac de biologie et n'avait jamais approché une brebis de sa vie. Repérée aux sélections régionales, la voilà candidate au concours du meilleur berger de France au Salon de l'Agriculture à tout juste 20 ans. Au total, sept épreuves l'attendent, dont celle-ci, évaluer d'un simple geste de la main la corpulence de l'animal. Pour essayer d'être plus précise, un troupeau de 300 brebis est mis à sa disposition ainsi que des conseils avisés de ces deux professeurs. L'un est juré au Salon de l'Agriculture, l'autre est berger. La préparation se fait jusqu'au bout des ongles. Une pointe de stress avant le concours, mais Marie pense déjà à l'avenir. Celui-ci permettra de donner un coup de projecteur sur cette filière en plein tournant. D'ici dix ans, un éleveur sur deux partira en retraite. TF1 | Reportage C. Ebrel, J. Jeunemaître, R. Cann