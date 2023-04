A 21 ans, il vit et travaille sur l'eau

Avez-vous déjà rêvé de larguer les amarres ou de répondre chaque matin à l’appel de la rivière ? C’est le quotidien des mariniers. Une profession en voie de disparition ? Peut-être pas. À 21 ans, Kévin Becquart est le plus jeune batelier du pays. Un prodige de la navigation, il est passionné par les péniches depuis son enfance. Ce mardi à huit heures, au port de Mako en Bourgogne, un étrange manège débute. Pour Kévin, sa compagne et leurs deux matelots, c’est jour de chargement. Environ 1 700 tonnes de sables commandés pour des chantiers de construction, c'est l’équivalent de 53 camions. C’est le moment de prendre le large avec une vitesse de croisière : seize kilomètres à l'heure. Ce jour-là, le courant est particulièrement fort. Kévin doit redoubler de vigilance, car la rivière est étroite. Des difficultés qui n’effrayent pas le jeune capitaine. Dans sa famille, on est marinier depuis cinq générations. Une enfance vagabonde au gré des cargaisons et des voyages de son père. Chez les Becquart, c’est la Saône et ses reflets d’argent qui coulent dans les veines. TF1 | Reportage C. Blampain, B. Gereys