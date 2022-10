À 30 ans, il forge l'avenir du métier

Il vient d'avoir 30 ans. Son enclume à 120 ans et son métier est plus ancien encore. Robin est forgeron coutelier. Tout commence avec de la matière brute. Un barreau d'acier qu'il plonge dans un four à 1 100 degrés et qu'il frappe, travaille, étire. La lame prend forme sous ses mains et ses outils. Robin fait tout lui-même. Il a commencé à se former seul il y a six ans. Pour solidifier la lame en acier, il doit la soumettre à un choc thermique. Une technique qu'il maîtrise comme l'art de la pédagogie. Le jeune forgeron travaille à Trentemoult (Loire-Atlantique), ancien village de pêcheurs près de Nantes, très prisé par les artistes. Le jeune partage son hangar coloré avec une quinzaine d'artisans. Tous croient au collectif pour avancer ensemble, rire un peu et s'inspirer mutuellement. Robin confectionne lui-même le mécanisme. Chaque couteau le mobilise plusieurs jours. Il fabrique ses pièces sur commande par des particuliers, des marins et des chefs cuisiniers. Des clients séduits par son savoir-faire d'artisan et son âme d'artiste. Il en gagne que quelques centaines d'euros par mois, mais il s'accroche, car ce métier l'anime. TF1 | Reportage M. Giraud, K. Moreau