À 30 km/h, faut-il enlever les passages piétons ?

À Donville-les-Bains (Manche), il y a ceux qui courent et ceux plus prudents. "J'ai attendu trois voitures qui passent pour me laisser passer", rapporte une habitante. Avec son pied dans le plâtre, Nadine est passée maître dans l'art de traverser. Il y a 300 mètres de route et pas un seul marquage au sol. Cet espace est simplement limité à 30 km/h. Derrière leurs vitrines, les commerçants, eux, se retrouvent spectateurs de conflits réguliers. "Ça met un mauvais état d'esprit entre piétons et automobilistes", rapporte Fabien Marie, responsable du salon de coiffure "Le barbier". Cette situation inspire parfois des idées. Celle-ci est un peu farfelue : une fausse application pour faire traverser les piétons en voiture. "Bien sûr, c'est absurde. L'existence même de cette application ou de cette entreprise démontre l'absurdité d'avoir un centre-ville sans passage piéton", explique Emmanuel Revah, humoriste. L'objectif est de faire réagir les élus. C'est chose faite, la mairie a reconnu avoir fait fausse route. Deux passages piétons devraient être tracés dès la semaine prochaine. TF1 | Reportage M. Stiti, X. Thoby