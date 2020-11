À 35 jours de Noël, les pompiers vous proposent leur calendrier

La tournée commence presque comme d'habitude. Mais cette année, les pompiers livrent directement leur calendrier aux particuliers qui ont fait un don. D'après Hervé Le Bourlot, président de l'amicale des pompiers de Lorient, "la personne effectue son don en ligne. Et nous, derrière, on vient mettre le calendrier dans sa boîte aux lettres". À Lorient (Morbihan), Jean, retraité, n'a pas pu résister et est venu saluer les soldats du feu en gardant ses distances. Les pompiers lorientais doivent écouler 13 500 calendriers jusqu'à fin décembre. Pour ce faire, ils ont mis en place une cagnotte sur Internet. La plateforme permet de récolter les aides des gens qui font un don. En complément, ils déposent aussi des calendriers dans plusieurs points de vente. En tout, 25 commerces se sont portés volontaires. Le bon tuyau de Lorient pourrait s'exporter. D'autres casernes françaises ont déjà contacté Xavier Patrigeon pour s'inspirer de leur idée.