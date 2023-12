À 45m de haut, Notre-Dame retrouve ses visages

Au centre de la cathédrale, derrière le corset des échafaudages, à 45 mètres, un chemin de passerelle nous ramène vers les mille visages de Notre-Dame. Une gallérie de portrait de monstres et de saints, taillée dans le calcaire tendre du bassin parisien, qui viennent d'être restaurés. Dans l'atelier au pied de la cathédrale, on a recueilli les statues sauvées du feu. Ici, en plus des grandes statues et des chimères, on restaure ou on reproduit des dizaines de gargouilles, et des centaines de ces petits personnages abîmées qui iront repeupler les tourelles, les colonnes, les balustrades, ou les pinacles. L'étape suivante, c'est un événement sur le chantier. Dans le filet, le poisson, c'est une statue du Christ qui va reprendre sa place. Au bout de l'élingue du grutier, le Christ s'envole. Et pour le suivre, nous reprenons le chemin de l'échafaudage. La statue mesure 2,60 mètres et pèse une tonne et demie. À Notre-Dame, le temps s'arrête et s'accélère tout à la fois. TF1 | Reportage B. Lachat, A. Dubail