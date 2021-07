A 71 ans, il rachète son ancienne boucherie à Bordeaux

Antoine Gonzalez reprend du service à 71 ans. Après une vie professionnelle bien remplie dans l'agroalimentaire, ce boucher de formation a décidé de reprendre le couteau. Ce n'est pas n'importe quelle boutique. Il l'avait déjà achetée pour ses 25 ans, au tout début de sa carrière. Ses clients sont donc heureux de le voir revenir. "Je trouve ça très bien", "Quand on est en bonne forme, je ne vois pas pourquoi on ne le ferait pas", "Je le félicite parce que ce qu'il me donne c'est très bon", lancent quelques clients. Dans cette aventure, Antoine n'est pas seul. Il a proposé à son meilleur ami Philippe Guermeur, lui aussi retraité, de le rejoindre derrière le comptoir. Cet ancien restaurateur a tout de suite accepté. Dans ce quartier bordelais, la reprise peu ordinaire de ce commerce n'est pas passée inaperçue. "Je trouve que c'est bien d'avoir une vie de quartier. Ça anime et les gens se connaissent", "Il y a le contact avec le commerçant et ça fait toujours plaisir", expliquent des riverains. Vivre le plus tard possible de sa passion, c'est tout le bien qu'on souhaite à Antoine.