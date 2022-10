À 8 ans, il est champion du monde d'échecs

Marc Llari est applaudi par les camarades de son cours d'échec. Il est le plus jeune d'entre eux et pourtant... À huit ans, ce petit garçon originaire de Pau vient de marquer l'histoire des échecs en devenant le premier champion du monde français de sa catégorie. Marc et ses copains n'en reviennent toujours pas, mais pas question pour ce passionné de faire une pause. Toujours en éveil, le petit garçon comprend très vite, souvent plus vite que ses camarades. Encore ému par sa victoire, son papa est le premier à lui avoir mis un échiquier entre les mains. "J'ai sorti l'échiquier à l'âge de deux ans, et il a appris les règles. J'ai trouvé qu'il apprenait facilement", rapporte son père. À cinq ans, il s'inscrit en club, et son entraîneur n'avait jamais vu de joueur aussi précoce. Et le petit champion ne compte pas s'arrêter là, il veut exceller dans tous les sports. Mais en attendant, il se concentre sur les échecs et s'envolera pour les championnats d'Europe en Turquie le mois prochain. TF1 | Reportage V. David, A. Viera, J. Dubois