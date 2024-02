À 83 ans, ce pilote fait plier... les éoliennes

C'est la fierté de Claude Pierre. Un Jodel D119, un avion qu'il a construit de ses mains, un appareil qu'il pilote encore à 83 ans. Pour décoller, il dispose d’une piste privée, un terrain qui vaut de l'or et qui attise la convoitise des promoteurs de projets éoliens. Mais depuis 40 ans, son terrain empêche tout nouveau chantier sur plusieurs kilomètres à la ronde. Entre les visites à son domicile, les invitations au restaurant, ou la promesse de gros chèques, Claude résiste depuis une quinzaine d'années. "J'ai envie de voler, je suis chez moi", déclare-t-il. Dans le hameau, pour ses voisins dont le jardin donne sur la piste, rien ne doit changer. "Pour nous, c'est mieux que des éoliennes", dit une voisine. Autour de la Celles-sur-Belle, on compte déjà plusieurs champs éoliens comme celui-ci. Pour la municipalité, cet aérodrome est une aubaine. De plus, cette situation n'est pas prête de changer, car les fils de Claude souhaite, lui aussi, conserver la piste. En attendant, notre pilote octogénaire continue de profiter des aires avec son avion. TF1 | Reportage N. Hesse, X. Bertrand