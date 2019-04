A 84 ans, Guy n'envisage pas de fermer sa boutique de fleurs

C'est indubitablement une question de passion et non d'argent. À 84 ans et après quatre mois de repos forcé, Guy Château a tenu à rouvrir sa boutique de fleurs située à Lessay, dans la Manche. Ses clients sont bien contents de retrouver son personnage attachant. Son neveu, lui, est fier de ce qu'il a accompli jusque-là. D'ailleurs, Guy ne sait pas quand il va s'arrêter. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 15/04/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 15 avril 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.