À 90 ans, le loto n'est pas vieux jeu !

Quel chiffre ou quel nombre vous portera chance ? Serez-vous le prochain grand gagnant ? Cette question, cela fait 90 ans ce mardi que tout le monde, ou presque, se la pose. Nous sommes dans l'entre-deux-guerres. La loterie nationale débarque à la télévision. Un seul tirage par mois, liasses de billets remis en mains propres, les bénéfices du jeu sont pour les bonnes œuvres. Voici le premier gagnant en 1933 qui salue la foule avec son chapeau. Il s'agit de Paul Bonhoure, coiffeur à Tarascon. Il gagne ce jour-là cinq millions de francs, environ trois millions d'euros. Il arrête son activité et s'achète une grosse voiture. Vous êtes nombreux à rêver de l'imiter. "La plus grosse somme que j'ai gagné au loto c'est 150 euros", confie un joueur. En 1976, la loterie nationale devient le loto tel que nous le connaissons aujourd'hui. Il y a une chance sur treize millions de trouver la bonne combinaison et de faire, pourquoi pas, ses adieux aux collègues. Partir quand tout le monde rentre, en choisissant bien sa destination. TF1 | Reportage T. Jarrion, F. Couturon, W. Wuillemin