À 93 ans, Robert Spinner fait toujours les vendanges

À Daluis, dans les Alpes-Maritimes, Robert Spinner est le patriarche de la contrée. Âgé de 93 ans, il s'occupe encore de son carré de terre et aime passer du temps au beau milieu de ses demi-pieds de vignes, au moins trois jours par semaine. Il est d'ailleurs le dernier de son âge à fabriquer encore du vin à Daluis. Pour les vendanges, les amis et la famille viennent lui prêter main-forte. Outre sa passion pour les vignes, Robert Spinner aime aussi rire et cuisiner. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 11/10/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.